Прокуратура требует закрыть детский центр на Арсенальной в Калининграде из-за санитарных нарушений

Ведомство обратилось с иском в суд.

Прокуратура требует закрыть частный детский центр на улице Арсенальной в Калининграде. В учреждении обнаружили санитарно-эпидемиологические нарушения. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Прокуратура установила, что в центре нарушили требования к питанию и досугу детей, а также не приняли меры по предотвращению распространения инфекций и пищевых отравлений. Кроме того, здание учреждения не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

«Прокурор Ленинградского района Калининграда обратился в суд с иском о запрете деятельности центра до устранения нарушений. По ходатайству надзорного ведомства наложены обеспечительные меры в виде приостановления деятельности», — рассказали в ведомстве.

Здание располагается на улице Арсенальной, 22. Там работает центр «Монтессори дом» для детей от 1,3 до семи лет.

Фото: региональная прокуратура.