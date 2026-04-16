Прокуратура добилась приостановки работы детского центра на Арсенальной из-за антисанитарии и нарушений питания

Прокуратура Ленинградского района Калининграда обратилась в суд с иском о.

Источник: KaliningradToday

запрете деятельности частного детского центра на улице Арсенальной. Проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как установили надзорные органы, в центре не организованы меры по предотвращению распространения инфекций и пищевых отравлений. Нарушены требования к питанию и организации досуга детей. Кроме того, само здание не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

По ходатайству прокуратуры суд наложил обеспечительные меры в виде приостановления деятельности центра. Работа учреждения запрещена до полного устранения всех выявленных нарушений. Когда именно центр сможет возобновить работу — зависит от того, как быстро руководство приведёт условия пребывания детей в соответствие с законом.