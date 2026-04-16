Суд запретил ростовскому предприятию вывозить зерно без карантинных сертификатов

В апреле суд удовлетворил иск Россельхознадзора к предприятию из Ростовской области. Компании запретили вывозить подкарантинную продукцию без оформления сертификатов. Поводом стали систематические нарушения, которые фиксировали с 2023 года. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора по Ростовской области.