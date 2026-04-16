Всероссийский субботник пройдет в Нижнем Новгороде 25 апреля

25 апреля Нижний Новгород вместе со всей страной выйдет на Всероссийский субботник. В порядок приведут территории, благоустроенные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а также дворы и скверы, которые преобразили раньше. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько напомнил: субботник — это не просто уборка, а возможность лично повлиять на свой город и почувствовать себя хозяином двора или парка. К тому же акция уже стала доброй традицией и проходит в период онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня.
Участникам субботника предстоит убрать дворы и общественные зоны, высадить цветы и деревья, покрасить лавочки и ограждения, навести порядок в подъездах. Также запланированы мастер-классы и спортивные состязания.
Волонтёры платформы «Добро.рф» помогут нижегородцам и заодно расскажут о голосовании на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Повлиять на изменения в городе может любой житель старше 14 лет.
Первый зампред городской Думы Евгений Костин отметил: мало создать площадки — важно поддерживать порядок. И желание людей выходить на субботник каждый год — лучший показатель того, что благоустроенные пространства действительно стали местами притяжения.
В прошлом году по всей России в субботнике участвовали 1,5 миллиона человек. В Нижегородской области с 2019 года благоустроили 753 общественных пространства и более 3000 дворов.
С 2025 года в России реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни». Он объединяет 11 федеральных проектов, которые охватывают направления бывших нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги», включая благоустройство, модернизацию коммунальных сетей, строительство жилья, развитие дорог и общественного транспорта.