На проспекте Мира в Калининграде заработала фотовыставка, посвященная дому в Черняховске

Экспозицию обещают регулярно менять, посвящая ее разным зданиям в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в арке дома на Мира, 23−27 появилась сменная экспозиция, посвященная знакомым зданиям в регионе — к 80-летию области. Первая выставка рассказывает о доме на ул. Советской, 1 в Черняховске, который в народе называют «Дом с Атлантом». Об этом рассказали в Фонде капремонта Калининградской области.

«Здесь через архивные и современные снимки мы будем постепенно рассказывать о судьбах зданий нашего края», — рассказали о проекте в Фонде.

Сейчас в арке — кадры жизни дома из разных эпох: начало ХХ века, послевоенные годы и наши дни. Есть и QR-код. По нему — подробная информация.