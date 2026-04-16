На проспекте Мира в Калининграде заработала фотовыставка, посвященная дому в Черняховске

В Калининграде в арке дома на Мира, 23−27 появилась сменная экспозиция, посвященная знакомым зданиям в регионе — к 80-летию области. Первая выставка рассказывает о доме на ул. Советской, 1 в Черняховске, который в народе называют «Дом с Атлантом». Об этом рассказали в Фонде капремонта Калининградской области.
«Здесь через архивные и современные снимки мы будем постепенно рассказывать о судьбах зданий нашего края», — рассказали о проекте в Фонде.
Сейчас в арке — кадры жизни дома из разных эпох: начало ХХ века, послевоенные годы и наши дни. Есть и QR-код. По нему — подробная информация.