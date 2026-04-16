Мишустин списал 16 регионам почти 31 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

По поручению президента правительство продолжает облегчать долговую нагрузку регионов. Очередное списание премьер-министр Михаил Мишустин официально оформил для 16 субъектов Федерации.
Сумма — почти 31 миллиард рублей, сообщил глава кабинета министров на заседании в четверг. Списать две трети задолженности по бюджетным кредитам смогли Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Они направили значительную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, обновление общественного транспорта, на докапитализацию региональных фондов развития промышленности и ряд других задач.
«Списание позволит им высвободить значительные ресурсы и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение благосостояния граждан», — отметил председатель правительства.
Не прекращается содействие федерального правительства социально-экономическому развитию четырех регионов Донбасса и Новороссии. Для интеграции их в единое пространство страны, напомнил Мишустин, еще предстоит строить и восстанавливать дома, школы, детские сады, больницы, поликлиники, другую инфраструктуру, включая автомобильные и железные дороги, объекты энергетики. Дополнительные 3,5 миллиарда рублей правительство направляет как раз на восстановление линий электропередачи для десятка объектов и домов, где живут тысячи людей, а также для закупки специальной строительной и ремонтной техники, инструментов, агрегатов.
«Особое внимание прошу уделить скорейшему доведению средств до исполнителей, чтобы завершить намеченные мероприятия до конца текущего года», — распорядился премьер.
Из повестки заседания глава кабинета министров отметил законопроект, направленный на повышение промышленной безопасности при эксплуатации месторождений твердых полезных ископаемых. Уголь, железные руды, щебень и другие виды сырья составляют основу современной экономики, а по их добыче российские производители, обратил внимание Михаил Мишустин, входят в число лидеров.
Для предотвращения аварий обязательные требования со стороны государства постоянно совершенствуются с учетом научных исследований и внедрения передовых методов.
«Обсудим изменения в законодательство, которые позволят проводить системное наблюдение за геологической ситуацией при освоении недр, чтобы вовремя получать достоверную информацию о наличии потока подземных вод или метана в пластах, — разъяснил премьер-министр суть инициативы. — Это даст возможность своевременно применять наиболее эффективные технические решения для снижения связанных с ними рисков». В правительстве рассчитывают, что такие меры помогут сократить число происшествий на горнодобывающих предприятиях и сберечь жизни людей.