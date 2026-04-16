Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин списал 16 регионам почти 31 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

По поручению президента правительство продолжает облегчать долговую нагрузку регионов. Очередное списание премьер-министр Михаил Мишустин официально оформил для 16 субъектов Федерации.

Источник: Российская газета

Сумма — почти 31 миллиард рублей, сообщил глава кабинета министров на заседании в четверг. Списать две трети задолженности по бюджетным кредитам смогли Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Они направили значительную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, обновление общественного транспорта, на докапитализацию региональных фондов развития промышленности и ряд других задач.

«Списание позволит им высвободить значительные ресурсы и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение благосостояния граждан», — отметил председатель правительства.

Не прекращается содействие федерального правительства социально-экономическому развитию четырех регионов Донбасса и Новороссии. Для интеграции их в единое пространство страны, напомнил Мишустин, еще предстоит строить и восстанавливать дома, школы, детские сады, больницы, поликлиники, другую инфраструктуру, включая автомобильные и железные дороги, объекты энергетики. Дополнительные 3,5 миллиарда рублей правительство направляет как раз на восстановление линий электропередачи для десятка объектов и домов, где живут тысячи людей, а также для закупки специальной строительной и ремонтной техники, инструментов, агрегатов.

«Особое внимание прошу уделить скорейшему доведению средств до исполнителей, чтобы завершить намеченные мероприятия до конца текущего года», — распорядился премьер.

Из повестки заседания глава кабинета министров отметил законопроект, направленный на повышение промышленной безопасности при эксплуатации месторождений твердых полезных ископаемых. Уголь, железные руды, щебень и другие виды сырья составляют основу современной экономики, а по их добыче российские производители, обратил внимание Михаил Мишустин, входят в число лидеров.

Для предотвращения аварий обязательные требования со стороны государства постоянно совершенствуются с учетом научных исследований и внедрения передовых методов.

«Обсудим изменения в законодательство, которые позволят проводить системное наблюдение за геологической ситуацией при освоении недр, чтобы вовремя получать достоверную информацию о наличии потока подземных вод или метана в пластах, — разъяснил премьер-министр суть инициативы. — Это даст возможность своевременно применять наиболее эффективные технические решения для снижения связанных с ними рисков». В правительстве рассчитывают, что такие меры помогут сократить число происшествий на горнодобывающих предприятиях и сберечь жизни людей.

