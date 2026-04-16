Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в пятницу, 17 апреля, пройдут масштабные учения. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.

Источник: РИА "Новости"

«17 апреля в селе Ровное пройдут масштабные учебные мероприятия. С 9:00 утра до 18:00 вечера будет ограничено движение транспорта», — написал глава района в своем канале в Мах.

Въезд и выезд из села будет перекрыт, подчеркнул он. И обратился с просьбой заранее спланировать передвижения и продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств — личный транспорт в указанное время проехать через зону учений не сможет.

Образовательные учреждения села — детские сады и школы — 17 апреля работать не будут, также предупредил глава районной администрации.

В учениях будут задействованы все силовые ведомства, чтобы отработать взаимодействие в различных ситуациях, проинформировал Василий Грабован — это плановые мероприятия, направленные на повышение готовности и безопасности, подчеркнул он.

И обратился с просьбой сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к временным ограничениям. Работа наших правоохранительных органов очень важна для нашей общей безопасности, отметил глава района.

