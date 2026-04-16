Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водители устроили «битву» автобусов в Ростове с пострадавшими

В Ростове-на-Дону двое 33-летних водителей автобусов поскандалили на дороге, в результате чего в больнице оказался пожилой пассажир одного из них. Как сообщает Привет-Ростов, финалом агрессивной езды стало серьезное ДТП с участием транспортных средств.

Авария произошла на проспекте Нагибина, однако подрезать друг друга, по словам очевидцев, водители автобусов стали еще на Ворошиловском проспекте.

— По словам свидетелей, всю поездку мужчины переругивались и выясняли отношения, а затем водитель автобуса маршрута № 65А якобы специально спровоцировал аварию. В салоне выбиты стёкла, люди падали на пол. Одна девушка разбила голову, — передают ростовские журналисты. — В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, а также точную причину аварии.

По информации Госавтоинспекции, помощь врачей потребовалась 61-летнему мужчине. Степень тяжести полученных им травм уточняется.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области.