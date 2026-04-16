Эксперт назвал три причины, которые блокируют США выход из НАТО

Эксперт уточнил, что делать громкие заявления, в том числе о выходе США из НАТО, Трампу никто не может запретить, а вот сделать это на самом деле будет затруднительно. Собеседник RTVI уточнил, что статья 13 Североатлантического договора подразумевает, что в случае выхода из блока участнику необходимо поставить в известность об этом хранителя договора — США. Только после выполнения этой процедуры Белый дом уведомит об этом остальных союзников.
«Получается немного психоделическая картина, когда правительство США должно будет уведомить Госдепартамент США о желании США выйти из НАТО. Впрочем, этот момент вполне преодолим», — отметил американист.
Алексей Забродин добавил, что главным препятствием выхода США из НАТО является закон, подписанный предшественником Дональда Трампа Джо Байденом в 2023 году, который разрешает президенту США принять решение о выходе из альянса, только если за такое решение проголосуют более ⅔ Сената.
«У нынешней администрации не получится», — объяснил эксперт.
Третья причина, по которой Трамп ограничится лишь заявлениями о планах вывести США из НАТО, а не реальными действиями — ситуация в стране перед выборами в Конгресс. По данным опросов, большая часть американцев считают, что Америка должна оставаться в составе военного блока.
«Рисковать перед промежуточными выборами в Конгресс, которые республиканцы и без того рискуют проиграть, вряд ли было бы разумно. Скорее, возможен сценарий, при котором Трамп номинально остается в альянсе, но сводит до минимума участие в нем», — резюмировал Забродин.