Эксперт назвал три причины, которые блокируют США выход из НАТО

Американский президент Дональд Трамп не сможет реализовать свое намерение вывести США из состава Североатлантического альянса из-за ограничений законодательства страны, правил военного блока и ситуации, которая складывается в стране перед выборами. Об этом в беседе с RTVI рассказал американист Алексей Забродин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что делать громкие заявления, в том числе о выходе США из НАТО, Трампу никто не может запретить, а вот сделать это на самом деле будет затруднительно. Собеседник RTVI уточнил, что статья 13 Североатлантического договора подразумевает, что в случае выхода из блока участнику необходимо поставить в известность об этом хранителя договора — США. Только после выполнения этой процедуры Белый дом уведомит об этом остальных союзников.

«Получается немного психоделическая картина, когда правительство США должно будет уведомить Госдепартамент США о желании США выйти из НАТО. Впрочем, этот момент вполне преодолим», — отметил американист.

Алексей Забродин добавил, что главным препятствием выхода США из НАТО является закон, подписанный предшественником Дональда Трампа Джо Байденом в 2023 году, который разрешает президенту США принять решение о выходе из альянса, только если за такое решение проголосуют более ⅔ Сената.

«У нынешней администрации не получится», — объяснил эксперт.

Третья причина, по которой Трамп ограничится лишь заявлениями о планах вывести США из НАТО, а не реальными действиями — ситуация в стране перед выборами в Конгресс. По данным опросов, большая часть американцев считают, что Америка должна оставаться в составе военного блока.

«Рисковать перед промежуточными выборами в Конгресс, которые республиканцы и без того рискуют проиграть, вряд ли было бы разумно. Скорее, возможен сценарий, при котором Трамп номинально остается в альянсе, но сводит до минимума участие в нем», — резюмировал Забродин.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше