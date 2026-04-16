Экс-депутату Госдумы Гайсину дали 14 лет по делу о растрате

В марте 2023 года по иску Генеральной прокуратуры акции завода, принадлежавшие Гайсину, были переданы в доход государства. В мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче этих акций госкорпорации «Ростех». Также в доход государства были обращены и другие активы бизнесмена на сумму свыше 3 млрд руб.