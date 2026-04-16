Экс-депутату Госдумы Гайсину дали 14 лет по делу о растрате

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего депутата Госдумы и экс-гендиректора ОАО «Завод “Исеть” Малика Гайсина к 14 годам колонии общего режима и штрафу 2 млрд руб., передает “РБК Екатеринбург”.
Подсудимый признан виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК России). Следствие и суд установили, что в течение нескольких лет Гайсин выводил деньги завода «Исеть» через подконтрольные ему фирмы по фиктивным договорам займа.
Общая сумма ущерба превысила 385 млн руб. При этом предприятие, которое производит продукцию для оборонно-промышленного комплекса, входит в структуру госкорпорации «Ростех», поэтому, по мнению обвинения, действия экс-руководителя нанесли ущерб не только заводу, но и государству.
Сам фигурант дела вину не признал. Защита настаивала на невиновности и просила оправдать Гайсина в связи с отсутствием состава преступления. Однако суд счел представленную совокупность доказательств достаточной для вынесения обвинительного приговора.
Кроме основного срока, суд назначил ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы на два года после отбытия заключения. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.
В марте 2023 года по иску Генеральной прокуратуры акции завода, принадлежавшие Гайсину, были переданы в доход государства. В мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче этих акций госкорпорации «Ростех». Также в доход государства были обращены и другие активы бизнесмена на сумму свыше 3 млрд руб.
Гайсин был депутатом Госдумы в 1995—1999 годах.
