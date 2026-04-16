В Ростовской области запустят в Дон сотни тысяч молодых сазанов. Власти региона намерены пополнить рыбные запасы реки Дон, выпустив в неё свыше 850 тыс. мальков сазана. На эти цели выделено 8,5 млн рублей.
Согласно документации на портале государственных закупок, заказчиком выступает областное ГУП «Управление развития систем водоснабжения». Ведомство уже принимает предложения от подрядчиков. Заявки будут собирать до 6 мая, а результаты тендера станут известны 12 мая.
План предусматривает выпуск 858 540 экземпляров молоди сазана в акваторию Дона ниже Цимлянского гидроузла. Каждая рыбка должна весить минимум 10 граммов. Процедура зарыбления будет проходить под контролем сотрудников Азово-Черноморского управления Росрыболовства.