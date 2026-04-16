Загородные лагеря ведут активную подготовку к летнему отдыху детей

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своих социальных сетях о начале «горячей поры» подготовки загородных муниципальных лагерей к приему школьников во время летних каникул. Ожидается, что в этом году в них отдохнут почти 7,5 тысяч детей во время 41 летней смены.
Мэр отметил, что до начала летнего детского отдыха осталось 1,5 месяца и за это время в лагерях необходимо обновить спальные корпуса и пищеблоки, а также оборудовать новые современные спортплощадки и тренажеры для воркаута. Кроме того, ремонта и модернизации требуют как хозяйственные и медицинские помещения, так и освещение, уличные дорожки и системы безопасности. Обновлено будет и другое оборудование лагерей, в том числе, мебель.
«В мае запланирована аккарицидная обработка территорий. Перед началом первой смены все загородные учреждения пройдут строгие проверки надзорных органов», — написал Юрий Шалабаев.
Как сообщил глава города, в этом году есть и новшества. Так, в лагере «Александровка» впервые откроется палаточный лагерь. По словам сотрудников городского департамента образования, в этом лагере уже ведутся ремонтные работы, осуществляется благоустройство спортивных площадок и косметический ремонт большой сцены, а на малой сцене будет обновлено звуковое оборудование для проведения концертных программ. При активном участие кванториумов школы № 8 Кстовского района и школы № 9 Сормовского района в лагере пройдет профильная естественно-научная смена «ЭкоРаса», в которой примут участие 80 школьников, прошедших конкурсный отбор.
Юрий Шалабаев рассказал, что в «Лесном» лагере проведут 5 инклюзивных смен. Здесь будет работать Центр развития и творчества, комната психологической разгрузки, кабинет логопеда и психолога, музей, сенсорная комната, а также будут функционировать пространство для занятий дополнительным образованием, студия звукозаписи, библиотека и видеозал.
Как сообщили в департаменте образования, в этом году лагерь отмечает 65-летний юбилей и на средства федерального гранта и города Нижнего Новгорода здесь уже оборудована асфальтированные дорожки для безбарьерного передвижения, в том числе для инвалидов, и ведутся ремонтные работы, а также противопожарные и дезинсекционные мероприятия. В лагере «Лесная сказка» этим летом отметят сразу две значимые даты — 60-летие базы «Сказка» и 65-летие базы «Чайка». Благодаря средствам, полученным от гранта из областного бюджета, на территории лагеря уже установлена новая универсальная спортивная площадка и ведутся ремонтные работы.
В лагере «Чайка» также за счет грантовых средств смонтируют универсальную спортивную площадку с прорезиненным покрытием и будут установлены уличные тренажеры для воркаута. В лагере также уже идут ремонтные работы и закупаются необходимые материалы для творчества и досуга детей.
Ремонтные работы полным ходом идут и в лагере «Звездочка».
В загородных лагерях «Олимпийские надежды», «Зеленые дубки», «Спутник», «Маяк» и «Хочу стать десантником», которые подведомственны городскому департаменту по социальной политике, планируется провести 22 смены для почти 3,5 тысяч детей.
Капитальные ремонты отдельных объектов идут в лагерях «Маяк» и «Зеленые дубки».
Как отмечают специалисты, все работы по улучшению материально-технической базы лагерей, идут полным ходом и будут завершены до начала летнего сезона. Также во всех загородных учреждения проводятся как санитарно-эпидемиологические мероприятия, так и противопожарные и антитеррористические мероприятия — модернизация пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, устанавливаются дополнительные камеры видеонаблюдения, источники наружного освещения. Кроме того, заключаются договоры с ЧОПами на охрану объектов.
Без внимания не останутся и ребята, остающиеся на лето в городе. Юрий Шалабаев сообщил, что в Нижнем Новгороде летом запланированы 219 смен в пришкольных лагерях, в которых отдохнут более 20,5 тысяч тех ребят. Мэр отметил, что впервые на базе филиала Дворца имени В. П. Чкалова на улице Композитора Касьянова откроется пришкольных лагерь «ТехноСтарт».