Загородные лагеря ведут активную подготовку к летнему отдыху детей

Как сообщили в департаменте образования, в этом году лагерь отмечает 65-летний юбилей и на средства федерального гранта и города Нижнего Новгорода здесь уже оборудована асфальтированные дорожки для безбарьерного передвижения, в том числе для инвалидов, и ведутся ремонтные работы, а также противопожарные и дезинсекционные мероприятия. В лагере «Лесная сказка» этим летом отметят сразу две значимые даты — 60-летие базы «Сказка» и 65-летие базы «Чайка». Благодаря средствам, полученным от гранта из областного бюджета, на территории лагеря уже установлена новая универсальная спортивная площадка и ведутся ремонтные работы.