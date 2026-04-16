Глава Минздрава назвал четыре самых страшных болезни для россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что самый большой вред людям наносят диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания.
Глава Минздрава подчеркнул, что в программе государственных гарантий главный акцент сделали на раннее выявление недугов. В первую очередь речь идет о дислипидемии, атеросклеротических поражениях и тромбофилических осложнениях.
По словам министра, именно эти состояния чаще всего ухудшают самочувствие и повышают риски тяжелых последствий. Отдельно он выделил сахарный диабет, лишний вес и высокое давление.
«Вот эти четыре заболевания приносят нам наибольший ущерб сегодня для состояния здоровья», — заявил Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что официальная статистика по описторхозу в России может существенно занижать реальный масштаб заражения. Для точной диагностики требуется дуоденальное зондирование, однако количество медицинских лабораторий, где проводится такая процедура, остается ограниченным.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | | Telegram.