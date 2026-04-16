Светофоры перенастроили по 20 адресам в Москве к запуску Т2

«ЦОДД перенастроил 20 светофоров к запуску 2-го Московского трамвайного диаметра Т2. Благодаря этому трамваи проезжают перекрестки в среднем на 50% быстрее», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили о технологиях, которые специалисты центра используют для достижения такого результата. Например, в прошлом году в Москве впервые появилась система видеоаналитики ЦОДД на светофорах. Она позволила трамваям проезжать перекрестки на 20% быстрее.
«Мы продолжаем работу по обеспечению приоритетного движения городского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. При подготовке запуска трамвайного маршрута Т2 специалисты ЦОДД оптимизировали 20 светофоров. При этом мы учитываем комфорт и безопасность всех участников дорожного движения. Благодаря изменениям трамваи будут проезжать перекрестки на 50% быстрее», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.