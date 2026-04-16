Светофоры перенастроили по 20 адресам в Москве к запуску Т2

«Мы продолжаем работу по обеспечению приоритетного движения городского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. При подготовке запуска трамвайного маршрута Т2 специалисты ЦОДД оптимизировали 20 светофоров. При этом мы учитываем комфорт и безопасность всех участников дорожного движения. Благодаря изменениям трамваи будут проезжать перекрестки на 50% быстрее», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.