Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Волгоградской области оштрафован за репост публикации иностранного агента

Житель Иловлинского района привлечен к административной ответственности за невыполнение предупреждения.

Житель Иловлинского района привлечен к административной ответственности за невыполнение предупреждения, касающегося деятельности иностранного агента.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Андрей П. распространил в мессенджере материалы сетевого издания, внесённого в 2024 году в реестр иностранных агентов. При этом статус издания он не указал. Минюст направил в адрес правонарушителя предупреждение, в котором был установлен срок для устранения нарушения.

Однако мужчина его проигнорировал. В связи с чем в отношении него был составлен административный протокол. На суде к тому же выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В итоге суд оштрафовал жителя Иловлинского района на 35 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.