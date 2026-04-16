Новые автобусы-гармошки показали воронежцам

10 новых автобусов-гармошек приобрели для общественного транспорта Воронежа. Транспортные средства переданы в баланс предприятию «Воронежпассажиртранс». Администрация города планирует запустить новые автобусы до конца апреля по тем маршрутам, где необходимо обеспечение высокого пассажиропотока, таких как № 9КА и № 9КС (по пять единиц на каждый маршрут).