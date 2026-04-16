Новые автобусы-гармошки показали воронежцам

10 новых автобусов-гармошек приобрели для общественного транспорта Воронежа. Транспортные средства переданы в баланс предприятию «Воронежпассажиртранс». Администрация города планирует запустить новые автобусы до конца апреля по тем маршрутам, где необходимо обеспечение высокого пассажиропотока, таких как № 9КА и № 9КС (по пять единиц на каждый маршрут).
В салоне предусмотрено 40 сидячих мест, общая вместимость каждого автобуса достигает 160 человек.
«Мы постепенно отказываемся от малых классов, переходим со среднего на большой, а теперь — на особо большой», — пояснил Петрин.
При этом, глава города подтвердил, что проблема дефицита водителей в городе остается острой. Тем не менее, управлять автобусами-гармошками будет кому — кадровое обеспечение для этого подвижного состава планируется в полном объеме.