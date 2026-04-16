Около 4,6 тысячи москвичей получили новые квартиры в марте

«В марте договоры на равнозначные квартиры в новостройках по программе реновации заключили около 4,6 тысячи жителей 191 старого дома. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Максимальное число правообладателей нового жилья за этот период появилось на западе столицы — почти 900 человек. На юго-востоке ключи от комфортных квартир получили свыше 830 жителей старых домов, на востоке — около 690 горожан. Оформить документы, необходимые для переезда, москвичам помогают сотрудники столичного департамента городского имущества в центрах информирования. Пока идет переселение, они работают на первых этажах новостроек», — добавила Соловьева.