Около 4,6 тысячи москвичей получили новые квартиры в марте

Новые квартиры по программе реновации в марте получили около 4,6 тыс. москвичей, сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В марте договоры на равнозначные квартиры в новостройках по программе реновации заключили около 4,6 тысячи жителей 191 старого дома. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Максимальное число правообладателей нового жилья за этот период появилось на западе столицы — почти 900 человек. На юго-востоке ключи от комфортных квартир получили свыше 830 жителей старых домов, на востоке — около 690 горожан. Оформить документы, необходимые для переезда, москвичам помогают сотрудники столичного департамента городского имущества в центрах информирования. Пока идет переселение, они работают на первых этажах новостроек», — добавила Соловьева.
Для участников программы реновации город предоставляет квартиры в домах, возведенных с учетом критериев безбарьерной среды. Первые этажи в них со временем займут магазины, предприятия сферы услуг и другие организации. Они дополнят столичную инфраструктуру и сделают проживание москвичей более комфортным.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.