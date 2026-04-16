Пенсионерке из Багратионовска вернут 265 тыс. рублей, которые она отправила мошенникам в 2024 году

Жительнице Багратионовска вернут 265 тыс. рублей, которые она сама отправила мошенникам еще в 2024 году. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Выяснилось, что два года назад мошенники под предлогом заработка на бирже убедили пожилую женщину перевести деньги на неизвестный ей счет.
Расследование уголовного дела привело к собственнице счета, на который поступили сбережения жертвы. Владелицей его оказалась жительница Красноярска. С деньгами ей придется попрощаться.