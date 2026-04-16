Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Перми обязал лабораторию убрать рекламную вывеску с жилого дома

Она была размещена с нарушением требований закона «О рекламе».

Источник: Комсомольская правда

В Перми районный суд рассмотрел иск местной жительницы к медицинской лаборатории и обязал компанию демонтировать рекламную конструкцию, установленную на фасаде жилого дома.

Речь идет о вывеске ООО «Медлабэкспресс» с надписью о медицинских анализах. Суд пришёл к выводу, что она была размещена с нарушением требований закона «О рекламе».

Кроме демонтажа конструкции, организации предстоит привести в порядок фасад здания и балконное ограждение, где находилась реклама.

Иск в суд подала жительница дома, которая посчитала установку вывески незаконной. После изучения материалов дела суд частично поддержал её требования.

Также с компании взыскали судебные расходы — оплату услуг представителя и госпошлину. В остальной части иска заявительнице было отказано.