Суд в Перми обязал лабораторию убрать рекламную вывеску с жилого дома

В Перми районный суд рассмотрел иск местной жительницы к медицинской лаборатории и обязал компанию демонтировать рекламную конструкцию, установленную на фасаде жилого дома.
Речь идет о вывеске ООО «Медлабэкспресс» с надписью о медицинских анализах. Суд пришёл к выводу, что она была размещена с нарушением требований закона «О рекламе».
Кроме демонтажа конструкции, организации предстоит привести в порядок фасад здания и балконное ограждение, где находилась реклама.
Иск в суд подала жительница дома, которая посчитала установку вывески незаконной. После изучения материалов дела суд частично поддержал её требования.
Также с компании взыскали судебные расходы — оплату услуг представителя и госпошлину. В остальной части иска заявительнице было отказано.