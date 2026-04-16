Нижегородский депутат Парамонов признал вину в злоупотреблениях и взятках

В Нижегородском районном суде начался процесс над Александром Парамоновым, депутатом областного законодательного собрания и экс-руководителем нижегородского отделения Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Согласно зачитанному обвинительному заключению, он сформировал организованную преступную группу, сообщили в «Коммерсантъ».
В группу также вошел его подчиненный, Мурад Магомедов, задачей которого был поиск клиентов, заинтересованных в приобретении документов о среднем или высшем образовании. За вознаграждение, варьировавшееся от 40 тысяч до 181 тысячи рублей, желающих оформляли в студенты дзержинского или нижегородского филиалов учебного заведения, а также обеспечивали им положительные оценки.
Наибольшая сумма — 801 тысяча рублей — была уплачена семьей из четырех человек за получение дипломов РАНХиГС без фактического прохождения учебной программы. В общей сложности Александру Парамонову предъявлено обвинение по восьми эпизодам получения взяток, совместно с его подчиненным, на чьи банковские счета поступали средства от покупателей поддельных образовательных документов.
Также в 2023 году, по данным следствия, бывший руководитель вуза совершил должностное злоупотребление, трудоустроив в учебное заведение личного шофёра своей супруги. Этот сотрудник получил необоснованно высокую зарплату, составившую 3,2 миллиона рублей, включая страховые отчисления. Кроме того, в рамках организации боксёрского турнира «Сила и единство», по версии правоохранителей, имела место растрата. Директор ООО «Спортивный дом», заключив фиктивный договор, обналичил 280 тысяч рублей и передал их депутату.
Помимо этого, Александр Парамонов, как утверждается в обвинении, незаконно присваивал средства своих подчинённых. В 2022 году он дал указание своему заместителю, декану юридического факультета и главе одного из управлений, собирать часть выписываемых сотрудникам премий и передавать их ему через Магомедова. В результате трое руководителей предоставили ему в общей сложности 7,9 миллиона рублей. Следствие квалифицировало эти действия как превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.
Александр Парамонов полностью признал себя виновным по всем предъявленным обвинениям. Кроме того, он достиг соглашения с прокуратурой до начала судебного процесса. В мае текущего года государственное обвинение представит суду информацию о соблюдении условий данного соглашения.
За помощь следствию в расследовании преступной деятельности и раскрытии сообщников, обвиняемый имеет право претендовать на смягчение наказания в вынесенном приговоре. В то же время, филиал РАНХиГС планирует подать гражданский иск против экс-директора с требованием возместить ущерб, превышающий 3 миллиона рублей.
Ранее нижегородский суд продлил домашний арест Александру Парамонову до 2 апреля.