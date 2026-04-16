Посадочную площадку для крылатой скорой открыли в Михайловке

Еще одну посадочную площадку для санавиации открыли в Волгоградской области. Теперь крылатая скорая сможет оперативно доставлять пациентов в ведущие больницы региона и из Михайловки.
На данный момент вертолетные площадки построены для всех медучреждений области, где оказывают экстренную помощь, это.
кардиоцентр в Советском районе;
больница СМП № 25 Волгограда;
областная больница № 1 в Дзержинском районе;
больница № 15 в Красноармейском районе;
больница имени Фишера в городе Волжском;
Урюпинская ЦРБ;
ЦГБ Камышина.
Во всех районных больницах подготовлены резервные посадочные площадки для приема вертолетов санавиации.
«Пациентов из отдаленных районов эвакуируют в регионе в случае необходимости два легких санитарных вертолета “Ансат” и наземный транспорт — автомобили скорой медпомощи класса “В” и “С”», — поясняют в облздраве.