Посадочную площадку для крылатой скорой открыли в Михайловке

На данный момент вертолетные площадки построены для всех медучреждений области, где оказывают экстренную помощь.

Еще одну посадочную площадку для санавиации открыли в Волгоградской области. Теперь крылатая скорая сможет оперативно доставлять пациентов в ведущие больницы региона и из Михайловки.

На данный момент вертолетные площадки построены для всех медучреждений области, где оказывают экстренную помощь, это.

кардиоцентр в Советском районе;

больница СМП № 25 Волгограда;

областная больница № 1 в Дзержинском районе;

больница № 15 в Красноармейском районе;

больница имени Фишера в городе Волжском;

Урюпинская ЦРБ;

ЦГБ Камышина.

Во всех районных больницах подготовлены резервные посадочные площадки для приема вертолетов санавиации.

«Пациентов из отдаленных районов эвакуируют в регионе в случае необходимости два легких санитарных вертолета “Ансат” и наземный транспорт — автомобили скорой медпомощи класса “В” и “С”», — поясняют в облздраве.

