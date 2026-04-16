В детсаду Хабаровска оптимизируют работу с поставщиками продуктов

Детский сад № 19 Хабаровска оптимизирует работу с поставщиками продуктов в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Хабаровского края.
В качестве пилотного участка для применения инструментов бережливого управления выбран процесс «Оптимизация работы с поставщиками продуктов питания и взаимодействия с централизованной бухгалтерией». Эффективность закупок и своевременность документооборота существенно влияют на качество питания детей и стабильность работы дошкольного учреждения. Новые решения для детсада разработают эксперты регионального центра компетенций (РЦК).
«Мы рады стать частью программы бережливого управления. Путем оптимизации управленческих процессов мы сможем достичь главной цели — повышения качества питания детей. Также важно, что бережливые технологии сделают работу сотрудников более комфортной. Уверена, что совместная работа с экспертами регионального центра компетенций поможет нам выстроить четкую систему взаимодействия с поставщиками и бухгалтерией, исключив лишние временные затраты», — отметила заведующая детским садом Сталина Белухина.
Администрация детского сада и сотрудники РЦК уже определили цели и ключевые показатели эффективности, а также сформировали рабочий план. Проект рассчитан на полгода. За это время команде предстоит проанализировать текущие процессы, выявить лишние перемещения, ожидания и ошибки в документации, а также внедрить новые, более эффективные алгоритмы взаимодействия с поставщиками и бухгалтерией.
Отметим, детский сад посещают 278 детей, из них 56 — малыши ясельного возраста.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.