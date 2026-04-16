Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области обновят участок дороги от Захарова до Беляевки

Его протяженность — более 6 км.

Участок автодороги Захарово — Кумбисер — Займище — Беляевка протяженностью более 6 км отремонтируют в Никольском округе Вологодской области, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы выполнят в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Автодорога Захарово — Кумбисер — Займище — Беляевка примыкает к трассе Нижний Новгород — Шарья — Великий Устюг, которая является частью опорной сети автодорог страны. Ремонт рассматриваемого участка дороги улучшит транспортное сообщение между административным центром округа и близлежащими населенными пунктами», — отметил заместитель губернатора области Дмитрий Борисов.

Ранее на объекте специалисты выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, а также приступили к устройству выравнивающих слоев дорожной одежды и укреплению обочин.

Отметим, большую часть работ выполнят в текущем году, включая укрепление обочин, восстановление заездных карманов и посадочных площадок с автопавильонами.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.