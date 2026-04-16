В Вологодской области обновят участок дороги от Захарова до Беляевки

Участок автодороги Захарово — Кумбисер — Займище — Беляевка протяженностью более 6 км отремонтируют в Никольском округе Вологодской области, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы выполнят в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Автодорога Захарово — Кумбисер — Займище — Беляевка примыкает к трассе Нижний Новгород — Шарья — Великий Устюг, которая является частью опорной сети автодорог страны. Ремонт рассматриваемого участка дороги улучшит транспортное сообщение между административным центром округа и близлежащими населенными пунктами», — отметил заместитель губернатора области Дмитрий Борисов.
Ранее на объекте специалисты выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, а также приступили к устройству выравнивающих слоев дорожной одежды и укреплению обочин.
Отметим, большую часть работ выполнят в текущем году, включая укрепление обочин, восстановление заездных карманов и посадочных площадок с автопавильонами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.