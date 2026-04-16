Коллективный иск против застройщика впервые подан в Беларуси. Подробности стали известные из объявления в газете «Звязда», на которое обратила внимание эксперт по недвижимости Наталья Литовская.
В указанном издании 8 апреля 2026 года было опубликовано «Предложение о присоединении к исковому заявлению» для дольщиков и собственников квартир и помещений жилого комплекса «Минск-Мир». Претензии были предъявлены к крупной компании «Дубай Инвестмент», которая занимается строительством домов в данном ЖК.
Исковое заявление было подано общественным объединением «Объединение по защите прав потребителей “На стороне права” с требованием о компенсации морального вреда.
Дело находится в производстве суда Первомайского района. Срок, в течение которого лица могут обратиться с заявлением о присоединении к иску — до 8 мая 2026 года.
— Это первый в судебной истории Беларуси коллективный иск граждан Беларуси в отношении застройщика", — отметила Литовская.
