Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коллективный иск против застройщика впервые подан в Беларуси

В Беларуси впервые подан иск против застройщика.

Источник: Комсомольская правда

Коллективный иск против застройщика впервые подан в Беларуси. Подробности стали известные из объявления в газете «Звязда», на которое обратила внимание эксперт по недвижимости Наталья Литовская.

В указанном издании 8 апреля 2026 года было опубликовано «Предложение о присоединении к исковому заявлению» для дольщиков и собственников квартир и помещений жилого комплекса «Минск-Мир». Претензии были предъявлены к крупной компании «Дубай Инвестмент», которая занимается строительством домов в данном ЖК.

Исковое заявление было подано общественным объединением «Объединение по защите прав потребителей “На стороне права” с требованием о компенсации морального вреда.

Дело находится в производстве суда Первомайского района. Срок, в течение которого лица могут обратиться с заявлением о присоединении к иску — до 8 мая 2026 года.

— Это первый в судебной истории Беларуси коллективный иск граждан Беларуси в отношении застройщика", — отметила Литовская.

Тем временем Минск построит в разы меньше всего арендного жилья из регионов Беларуси в 2026.

Ранее кадастровое агентство сказало, на какое дешевое жилье растет спрос в Беларуси.

А еще Госкомимущество сказало, сколько квартир в Минске купили россияне всего за месяц.

