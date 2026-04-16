Российский пауэрлифтер разбился в ДТП в Паттайе

Пауэрлифтер из России Александр Пожидаев скончался в ДТП в городе Паттайя в Таиланде. Об этом сообщила волонтер Светлана Шерстобоева на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
По словам волонтера, 22-летний спортсмен попал в ДТП 14 апреля, в результате чего получил черепно-мозговую травму и множественные переломы. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
«Спасти его, к сожалению, не удалось», — заявила она.
Как сообщила Шерстобоева, незадолго до аварии спортсмену позвонил неизвестный, представившийся знакомым, и сообщил о гибели отца. Помимо этой новости, Пожидаева обвинили в том, что он не приехал на похороны.
«Эта новость стала шоком, сильнейшим эмоциональным ударом! Почему ему никто не сказал? Не помня себя от ярости, перевернул в сердцах стол в беседке, выбежал из дома, видимо, чтобы не показывать слез, сел на мотик и дал по газам», — пишет Шерстобоева.
За свою спортивную карьеру Пожидаев выступал на чемпионате СФО и ДВФО, а также в чемпионате и первенстве России по классическому пауэрлифтингу.
РБК обратился за комментарием к Светлане Шерстобоевой и направил запрос в посольство России в Таиланде.
