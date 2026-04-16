Бывшую кубанскую судью Хахалеву переобъявили в розыск

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Хахалевой уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог». Хахалева бежала от следствия и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции женщины не был удовлетворен азербайджанским судом.