Ливни, град и штормовой ветер обрушатся на Волгоградскую область 16 апреля

Жителей Волгоградской области ожидают серьезные изменения в погоде, которые принесут с собой мощные ливни, сильные дожди с грозами, град и штормовой ветер, достигающий 20 метров в секунду. Непогода начнется уже сегодня, 16 апреля 2026 года, в период с 16:30 до 18:30 часов и продлится до конца суток, а также ночью и днем 17 апреля в отдельных районах региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru.