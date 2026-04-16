Ливни, град и штормовой ветер обрушатся на Волгоградскую область 16 апреля

Жителей Волгоградской области ожидают серьезные изменения в погоде, которые принесут с собой мощные ливни, сильные дожди с грозами, град и штормовой ветер, достигающий 20 метров в секунду. Непогода начнется уже сегодня, 16 апреля 2026 года, в период с 16:30 до 18:30 часов и продлится до конца суток, а также ночью и днем 17 апреля в отдельных районах региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области выпустило экстренное предупреждение и призывает граждан к повышенной осторожности. Специалисты рекомендуют парковать автомобили только в безопасных местах, подальше от деревьев, рекламных щитов и любых неустойчивых конструкций. Находясь на улице, обязательно обходите шаткие постройки и избегайте зон с потенциальной опасностью падения предметов.
МЧС также напоминает родителям о недопустимости оставлять детей без присмотра в период непогоды. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам «101» или «112».