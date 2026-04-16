В Якутии за три месяца купили более 26 тысяч билетов по Пушкинской карте

Более 26 тыс. билетов приобрели по Пушкинской карте в Якутии за первый квартал 2026 года, сообщили в администрации главы и правительства республики. Программа реализуется при поддержке нацпроекта «Семья».
За три месяца учреждения региона провели 1124 мероприятия, на которые было продано более 26 тыс. билетов. Лидером среди театральных коллективов стал Саха академический театр имени П. А. Ойунского, организовавший более 100 мероприятий. В музейной среде наибольшую активность проявил Национальный художественный музей Якутии, а среди кинотеатров — «Фанам-Синема».
Отметим, к программе «Пушкинская карта» присоединилось уже 191 учреждение культуры региона. В это число входят театры, концертные площадки, музеи, библиотеки и образовательные организации, а также сельские клубы и дворцы культуры.
С 1 января 2026 года банком-оператором программы стал ВТБ. Теперь для дальнейшего посещения выставок и спектаклей пользователям необходимо оформить перевыпуск карты через приложение «Госуслуги Культура» или сервисы ВТБ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.