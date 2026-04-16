На границе Воронежской области и ЛНР введут особый въездной режим

Правила касаются движения транспорта через автомобильный пункт пропуска «Бугаевка».

На официальном портале органов власти региона 16 апреля был опубликован проект указа, подписанный губернатором Александром Гусевым. Документ регламентирует введение специального порядка пересечения границы между Воронежской областью и Луганской Народной Республикой.

Новые правила касаются движения транспорта через автомобильный пункт пропуска «Бугаевка», расположенный на стыке Кантемировского и Россошанского районов. Власти подчеркивают: въезд и выезд для гражданских лиц вне этого контрольно-пропускного пункта строго запрещены.

Список ограничений для тех, кто покидает регион в сторону ЛНР, включает несколько категорий. Это люди без документов или с поддельными удостоверениями личности, граждане, имеющие доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям (так называемые «невыездные»), а также те, кто участвует в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ.

При въезде в Воронежскую область из ЛНР действует схожее правило в отношении представителей нежелательных организаций, но с важной оговоркой: запрет не распространяется на граждан Российской Федерации. Кроме того, во въезде могут отказать тем, кто предоставил заведомо ложные сведения о себе или целях своего пребывания в регионе.

Проект указа подробно прописывает перечень необходимых документов для разных категорий лиц: граждан РФ, обладателей паспортов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей (до получения российского гражданства), а также иностранцев и лиц без гражданства.

На пункте пропуска «Бугаевка» сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, а также регионального ГУ МВД уполномочены проводить проверку документов и устный опрос. Досмотр транспорта и граждан, снятие отпечатков пальцев (дактилоскопирование) и отбор проб грузов возможны исключительно при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством.

В документе подчеркивается, что особый режим вводится «в целях обеспечения надлежащей защиты жителей Воронежской области от возможных угроз».