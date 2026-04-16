В МЧС вновь предупредили волгоградцев о надвигающихся ливнях с градом

Экстренное предупреждение о грозящих Волгоградской области ливнях вкупе с градом и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с распространили сотрудники МЧС.

— До конца суток 16 апреля, ночью и днем 17 апреля в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 м/с, — сообщают в территориальном управлении МЧС России.

Напомним, ранее синоптики пояснили, что подобная смена погоды естественна для апреля, и никакой аномалией не является. По словам специалистов ЦГМС, в ближайшие дни накрывший регион циклон ослабит свое влияние, но ожидать резкого потепления волгоградцам не стоит аж до конца следующей недели.