Гадалка-мошенница развела пенсионерку в Батайске

Полиция ищет девушку, которая представилась беженкой и похитила деньги и ювелирные украшения у батайчанки.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске 80-летняя жительница стала жертвой гадалки-мошенницы, притворившейся беженкой из Сербии. Теперь аферистку разыскивает полиция. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Батайчанке в квартиру постучалась девушка, назвалась беженкой из Сербии и попросила ненужные вещи. Пенсионерка дала ей кнопочный телефон и килограмм гречки. После этого гостья заявила, что на женщине порча, и предложила снять ее за пять тысяч рублей и ювелирные украшения. Получив деньги и драгоценности, лжебеженка сказала, что отнесет их в церковь, и скрылась.

Сейчас полицейские ищут подозреваемую. Девушка может быть причастна и к другим подобным преступлениям в области. Правоохранители разыскивают свидетелей и других пострадавших и просят звонить по телефонам 102 или 8 (863) 545−74−00.

