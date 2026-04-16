Гадалка-мошенница развела пенсионерку в Батайске

Батайчанке в квартиру постучалась девушка, назвалась беженкой из Сербии и попросила ненужные вещи. Пенсионерка дала ей кнопочный телефон и килограмм гречки. После этого гостья заявила, что на женщине порча, и предложила снять ее за пять тысяч рублей и ювелирные украшения. Получив деньги и драгоценности, лжебеженка сказала, что отнесет их в церковь, и скрылась.