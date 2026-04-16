Эксперт объяснил, почему позеленевшую картошку нельзя есть

Даже срезка цветных участков не делает продукт безопасным.

Источник: Клопс.ru

Весной в магазинах всё чаще можно встретить картофель с зеленоватой кожурой. Однако употреблять такие клубни в пищу не стоит — их лучше сразу выбрасывать. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, распространённое мнение о том, что зелёный цвет — это и есть яд соланин, неверно. Позеленение связано с образованием хлорофилла под воздействием света. Это сигнал о том, что в клубне запускаются процессы роста.

Одновременно с этим действительно увеличивается содержание соланина — токсичного вещества, характерного для паслёновых. В норме его концентрация безопасна, но при длительном хранении на свету может достигать опасных значений.

Эксперт подчёркивает: срезать зелёные участки бесполезно. Соланин накапливается не только в кожуре, но и в глубине клубня.

Даже если отравления редко бывают тяжёлыми, избыток вещества может вызвать проблемы с желудком и нервной системой. Поэтому такую картошку рекомендуется не использовать в пищу.