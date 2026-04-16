Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Демография — это главный вопрос»: на форуме в Светлогорске полпред президента поставил задачи работниками культуры

Игорь Руденя призвал ориентироваться на семейные ценности.

Источник: Клопс.ru

Вопрос демографии должен постоянно находиться в поле зрения рабтников культуры. Об этом на открытии Балтийского культурного форума заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденя в четверг, 16 апреля.

«Я обращаюсь к работникам культуры: много молодёжи вокруг вас, и вы сами многие представители молодого поколения. Демография — это главный вопрос. Особое место в программе Балтийского культурного форума занимают вопросы реализации федерального проекта “Семейные ценности и инфраструктура культуры”», — отметил Игорь Руденя.

Модератор заседания, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак поддержал эту мысль. «Все слышали главную установку? Дерзайте!» — обратился к присутствующим глава ведомства.

Впервые за много лет в Калининградской области увеличилась рождаемость.