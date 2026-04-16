Участники СВО из Калининградской области получат сертификат на оздоровление до 105 тысяч рублей

«Расширяем наш Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня он включает 36 выплат, услуг и других льгот. Теперь бойцы на территории региона также смогут пройти курс оздоровления. Для удобства использовали механизм сертификата, который позволяет самостоятельно выбрать наиболее подходящую организацию для получения услуг. В 2026 году предусмотрели в областном бюджете на эту поддержку 42 миллиона рублей», — отметил губернатор.