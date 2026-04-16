Участники СВО из Калининградской области получат сертификат на оздоровление до 105 тысяч рублей

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление о введении сертификата на новую меру соцподдержки для участников СВО. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Расширяем наш Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня он включает 36 выплат, услуг и других льгот. Теперь бойцы на территории региона также смогут пройти курс оздоровления. Для удобства использовали механизм сертификата, который позволяет самостоятельно выбрать наиболее подходящую организацию для получения услуг. В 2026 году предусмотрели в областном бюджете на эту поддержку 42 миллиона рублей», — отметил губернатор.
На сертификат можно приобрести одну путёвку не более чем на 21 день в оздоровительные организации, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности по ряду направлений: кардиология, лечебная физкультура, медико-социальная помощь, медицинский массаж, медицинская реабилитация, неврология, психотерапия, терапия, физиотерапия, диетология, гериатрия.
Сумма сертификата равна стоимости путёвки, но не превышает 105 тысяч рублей. Документ нужно использовать в течение трёх лет после получения. Заявление можно написать в отделении Центра социальной поддержки населения, предоставив необходимые документы. Вскоре появится возможность обратиться за этой мерой через портал «Госуслуги» или МФЦ. Оформить путёвку следует непосредственно в оздоровительной организации на территории Калининградской области — потребуется предъявить сертификат. Центр соцподдержки перечислит деньги напрямую поставщику услуг.
В министерстве социальной политики пояснили: оформить дополнительную меру могут те участники СВО, которые ещё не воспользовались санаторно-курортным лечением от Социального фонда России.
Дополнительная информация доступна по телефону открытой линии регионального правительства: 8−800−201−39−00 (добавочный «3»). Напомним, с 1 сентября 2025 года по распоряжению Беспрозванных действует срочная социальная услуга для вдов и несовершеннолетних детей участников СВО — они проходят 12-дневный курс оздоровления в Светлогорском социально-оздоровительном центре «Мечта».