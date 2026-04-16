Правительство Дагестана поблагодарило волгоградцев за теплую помощь

Гуманитарный груз из Волгоградской области доставлен в Дагестан.

Гуманитарный груз из Волгоградской области доставлен в Дагестан. Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», колонна из 14 грузовиков прибыла в Махачкалу ночью 16 апреля. Из региона в пострадавшую от наводнения и аномальных осадков республику было отправлено более 300 тонн груза.

Накануне гумконвой провожали в Волгограде представители партии «Единая Россия», ОНФ, депутатского корпуса, казачества. Буквально в течение нескольких дней было исполнено поручение губернатора Андрея Бочарова, распорядившегося составить план-график оказания помощи жителям Дагестана.

В состав гуманитарного груза вошли товары первой необходимости, строительные материалы, продукты питания, вода, бытовая химия, бытовые приборы и оборудование, электрооборудование, электрогенераторы, средства обеспечения безопасности, а также одеяла, постельные принадлежности и другие востребованные вещи. Груз собирался в соответствии с заявками и пожеланиями республиканского оперштаба. Сопровождавшие груз волгоградцы выразили уверенность в том, что привезенные вещи и товары помогут жителям пострадавших от большой воды сел и городов почувствовать тепло и сочувствие к их несчастью со стороны волгоградцев.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Республики Дагестан Абдурахман Махмудов выразил признательность волгоградской делегации за оказанную помощь.

— От имени главы Республики и всех дагестанцев я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы рядом с нами в тяжелые для нас дни. Эта помощь сейчас очень востребована и будет доставлена во все населенные пункты, где будет распределена между нуждающимися, — сказал он.

