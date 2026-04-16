Белорусские врачи впервые удалили опухоль новым способом

Источник: Комсомольская правда

Белорусские врачи впервые удалили опухоль новым способом. Подробности сообщает Министерство здравоохранения.

Высокотехнологичная операция по удалению шванномы преддверно-улиткового нерва транслабиринтным доступом была проведена в Республиканском научно-практическом центре оториноларингологии. Речь идет про доброкачественную опухоль, развивающуюся рядом со слуховым и вестибулярным нервами. Она может оказывать влияние на слух, а также на равновесие.

Оперативное вмешательство выполнил врач-оториноларинголог (заведующий) оториноларингологического отделения для взрослых стационара Иван Горностай.

В Минздраве обратили внимание, что указанное хирургическое вмешательство станет началом нового этапа в развитии высокотехнологичной микрохирургии лабиринта внутреннего уха в Беларуси.

