Белорусские врачи впервые удалили опухоль новым способом

Высокотехнологичная операция по удалению шванномы преддверно-улиткового нерва транслабиринтным доступом была проведена в Республиканском научно-практическом центре оториноларингологии. Речь идет про доброкачественную опухоль, развивающуюся рядом со слуховым и вестибулярным нервами. Она может оказывать влияние на слух, а также на равновесие.