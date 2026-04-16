Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский раскритиковал «кёнигсбергские мотивы в повседневной жизни» Калининградской области. В частности, его смущают гербы городов Калининградской области, похожие на немецкие и использование слова «кёнигсбергский» во всевозможных современных названиях. Об этом он сказал на открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске 16 апреля.
«Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Вплоть до того, что гербы Балтийска, Черняховска — полная реинкарнация германских гербов. Герб Багратионовска — с тевтонскими крестами, Мамоново и Железнодорожный воспроизводят “исторические” варианты, я беру это слово в кавычки», — сказал выступающий.
Смутили Владимира Мединского и названия парков: Теодора Кроне, Макс Ашманн парк.
Отметил он также, что «сегодня немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и государственных учреждений», а также «обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни».
«Ну точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк — “Старый Кёнигсберг”, почему “кёнигсбергский марципан”, а не “наш марципан”? Примеров таких можно приводить десятки», — сказал помощник президента.
Свое выступление докладчик при этом назвал «ни в коем случае не аксиомой, а некими мыслями на тему».