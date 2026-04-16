По субботам в Калининградской области будут бесплатно проверять здоровье

Начиная с апреля в медицинских организациях Калининграда и области раз в месяц по субботам будет проходить комплекс обследований. Первое мероприятие состоится 18 апреля с 9 до 14 часов.
В ходе акции любой желающий сможет пройти обследования в рамках профилактического осмотра и диспансеризации для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также проверить репродуктивное здоровье. Кроме того, можно будет послушать лекции и профилактические беседы от специалистов и получить тематические консультации.
Министр здравоохранения Сергей Дмитриев подчеркнул: «Мы ставим перед собой задачу увеличить охват населения профилактикой, поскольку забота о здоровье и раннее выявление заболеваний — залог активного долголетия. Особенно хотим акцентировать на этом внимание работающего населения, тех, кому не всегда удобно приходить в поликлинику в будние дни».
В этом году акция пройдёт по субботам: 18 апреля, 23 мая, 20 июня, 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября, 12 декабря. Профилактический осмотр и диспансеризация бесплатны для каждого желающего. Проверить здоровье можно в любой поликлинике Калининграда вне зависимости от места прикрепления с 8 до 20 часов в будни и с 9 до 14 часов по субботам, а также во всех медицинских учреждениях области, включая ФАПы, согласно их рабочему расписанию.