Нижегородские дошколята вступают в «Движение Первых»

В пяти детских садах Ленинского района Нижнего Новгорода открылись первичные отделения «Движения Первых». Воспитанникам детских садов № 167, 325, 430, 453 и 458 повязали красные галстуки — символ движения.
Как сообщает Pravda-nn.ru, в детском саду № 453 патриотическому воспитанию уделяют особое внимание. Здесь действует музей «Защитники Отечества» с экспозициями, посвященными Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Среди экспонатов — военная форма погибшего на СВО папы одного из воспитанников. На территории садика оборудована патриотическая площадка: Стена Памяти с 51 фотографией героев из семей воспитанников и воспитателей, а также постамент «Вечной славы героям, отдавшим жизнь за свободу Родины».
Исполняющая обязанности заведующего детсадом № 453 Наталья Сорокина рассказала, что за последние три года в учреждении провели множество патриотических мероприятий с участием детей и родителей. Воспитанники заняли второе место на городском конкурсе «Юные хранители славы» и победили в «Зарничке 2.0» среди детских садов города. Увидев такой живой отклик, педагоги решили, что ребятам необходимо стать частью «Движения Первых». В планах дошкольного учреждения — создание музея военных профессий для ранней профориентации. «Ребята должны с ранних лет знать, почему важно защищать Родину и какие знания для этого нужно получить», — подчеркнула Наталья Сорокина.