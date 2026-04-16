Нижегородцам показали, как будет выглядеть будущий центр ядерной медицины

В Нижегородской области будет создан региональный Центр ядерной медицины. Эскизы будущего центра опубликовал в своём МАХ-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Центр ядерной медицины — ключевой объект проекта «Город здоровья». По словам главы региона, такой Центр жизненно необходим городу-миллионнику и всему региону.
Ранее сообщалось, что для создания Центра Нижегородская область заключила контракты на поставку трёх единиц оборудования — две системы ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией), а также система ОФЭКТ/КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией).
Это оборудование позволяет проводить исследования, которые намного информативнее, чем КТ или МРТ. Нижегородцам, нуждающимся в специализированной диагностике, не придётся ждать в очередях. Более того, диагностику в Центре смогут проходить жители других регионов.