Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам показали, как будет выглядеть будущий центр ядерной медицины

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области будет создан региональный Центр ядерной медицины. Эскизы будущего центра опубликовал в своём МАХ-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центр ядерной медицины — ключевой объект проекта «Город здоровья». По словам главы региона, такой Центр жизненно необходим городу-миллионнику и всему региону.

Ранее сообщалось, что для создания Центра Нижегородская область заключила контракты на поставку трёх единиц оборудования — две системы ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией), а также система ОФЭКТ/КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией).

Это оборудование позволяет проводить исследования, которые намного информативнее, чем КТ или МРТ. Нижегородцам, нуждающимся в специализированной диагностике, не придётся ждать в очередях. Более того, диагностику в Центре смогут проходить жители других регионов.