Николь Кидман начала учиться на специалиста по сопровождению умирающих

Николь Кидман проходит обучение на доулу смерти — так называются специалисты по сопровождению умирающих. Идея пришла к ней после смерти ее матери в 2024 году, сообщает San Francisco Chronicle.
Голливудская актриса после десятилетий успешной карьеры приняла решение открыть для себя совершенно новую сферу деятельности. 58-летняя звезда признает, что это «звучит немного странно», но сообщила, что эта цель взяла корни из ее глубокой скорби после смерти матери в возрасте 84 лет.
«Когда моя мать уходила из жизни, она чувствовала себя одинокой и семья могла обеспечить ее лишь немногим. У нас с сестрой много детей, мы заняты карьерой и работой, и нам нужно было заботиться о ней, потому что моего отца больше нет в этом мире. И тогда я подумала: “Как бы я хотела, чтобы в мире были такие люди, которые могли бы беспристрастно поддержать и просто обеспечить утешение и заботу, — поделилась она. — Это часть моего профессионального роста, и это одна из вещей, которым я буду учиться”.
Развод с Китом Урбаном.
Ранее 58-летняя Николь Кидман впервые высказалась по поводу развода с Китом Урбаном осенью 2025 года. Инициатором расставания стал Урбан, возможной причиной разрыва является разница в графиках супругов, также в этой истории замешана другая женщина, с которой встречается музыкант.
«Я благодарна за свою семью, сохраняю ее такой, какая она есть, и двигаюсь вперед. На этом все. Все остальное из уважения я не обсуждаю. Я придерживаюсь того, что “мы семья” и таковой остаемся. Мои прекрасные девочки, дорогие мои, которые так внезапно повзрослели», — поделилась она.
По словам актрисы, прошедший год стал для нее довольно сложным, однако все в порядке, поскольку она всегда верит в лучшее.
Читайте РБК Life в Max.