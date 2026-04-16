Нижегородцы могут помочь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана

Это легко сделать через мобильное приложение.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижегородской области получили возможность поддержать дагестанцев, чьи дома пострадали от разрушительного паводка. Сделать это можно через мобильное приложение «Мой МТС». Достаточно зарегистрировать номер с подтверждением через смс, чтобы перевести накопленный кешбэк или внести добровольное пожертвование. Собранные средства направят местным некоммерческим организациям для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Кроме того, перечислить деньги можно и по банковским реквизитам на сайте благотворительного фонда «Система».

Ранее была запущена поддержка для самих абонентов, проживающих в наиболее пострадавших территориях Дагестана. Им пополнили баланс на 500 рублей — эта сумма сопоставима со среднемесячным платежом за связь. Также для жителей республики сделали бесплатными звонки на номера горячих линий, включая махачкалинское отделение ГО и ЧС и линию психологической помощи Красного Креста.

Ликвидацией последствий паводка и обеспечением стабильной связи сейчас занимаются инженерные службы не только Дагестана, но и соседних регионов. Объединённый технический блок обеспечил резервное питание базовых станций с помощью генераторов в ключевых точках Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта в самый разгар стихии. Это помогло жителям зон подтопления оставаться на связи и вовремя вызывать спасательные и медицинские службы.

