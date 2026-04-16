Нижегородцы могут помочь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана

Жители Нижегородской области получили возможность поддержать дагестанцев, чьи дома пострадали от разрушительного паводка. Сделать это можно через мобильное приложение «Мой МТС». Достаточно зарегистрировать номер с подтверждением через смс, чтобы перевести накопленный кешбэк или внести добровольное пожертвование. Собранные средства направят местным некоммерческим организациям для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Кроме того, перечислить деньги можно и по банковским реквизитам на сайте благотворительного фонда «Система».
Ранее была запущена поддержка для самих абонентов, проживающих в наиболее пострадавших территориях Дагестана. Им пополнили баланс на 500 рублей — эта сумма сопоставима со среднемесячным платежом за связь. Также для жителей республики сделали бесплатными звонки на номера горячих линий, включая махачкалинское отделение ГО и ЧС и линию психологической помощи Красного Креста.
Ликвидацией последствий паводка и обеспечением стабильной связи сейчас занимаются инженерные службы не только Дагестана, но и соседних регионов. Объединённый технический блок обеспечил резервное питание базовых станций с помощью генераторов в ключевых точках Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта в самый разгар стихии. Это помогло жителям зон подтопления оставаться на связи и вовремя вызывать спасательные и медицинские службы.