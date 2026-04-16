Где можно написать Международный диктант по башкирскому языку

В этом году одной из необычных площадок проведения диктанта станет пригородный поезд «Ласточка», следующий по маршруту Уфа — Раевка. Участники смогут написать диктант прямо в пути, совместив образовательное событие с поездкой. Мероприятие пройдет в главном вагоне поезда. Отправление запланировано на 13:40 с железнодорожного вокзала города Уфы. Текст диктанта прочитает диктор солист группы «Бүреләр» Ильшат Абдуллин. Участникам будет предложен начальный уровень сложности, что позволит присоединиться к акции всем желающим, независимо от уровня владения башкирским языком. Организаторы приглашают жителей и гостей региона принять участие в диктанте, поддержать башкирский язык и стать частью масштабного культурно-образовательного события.