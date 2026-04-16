Где можно написать Международный диктант по башкирскому языку

Международная образовательная акция «Диктант по башкирскому языку — 2026» продолжает расширять свою географию. В этом году к акции присоединилось 615 офлайн-площадок, а общее количество мест для участников превышает 31 400. Основная часть площадок расположена в России — 613 площадок, при этом акция выходит и на международный уровень: диктант смогут написать участники в Румынии и Узбекистане.
По количеству площадок среди регионов лидирует Башкирия — 558 площадок. В Уфе диктант традиционно пройдет на крупнейших образовательных и культурных площадках города, среди которых:
- Государственное Собрание — Курултай РБ.
- Геномный центр Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня.
- Уфимский университет науки и технологий.
- Институт развития образования РБ.
- Дом молодежи «Йәшлек House».
- Национальный музей РБ.
- Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы.
- Национальная библиотека имени Заки Валиди.
- Уфимский многопрофильный профессиональный колледж.
- Уфимский торгово-экономический колледж.
- Администрация города Уфы.
- Евразийский музей кочевых цивилизаций.
- Визит-центр «Тура-Хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций.
- Мемориальный дом-музей Мажита Гафури.
- Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия № 1.
- Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия № 2 «Смарт».
- Уфимская городская башкирская гимназия № 20 имени Фатимы Мустафиной.
В этом году одной из необычных площадок проведения диктанта станет пригородный поезд «Ласточка», следующий по маршруту Уфа — Раевка. Участники смогут написать диктант прямо в пути, совместив образовательное событие с поездкой. Мероприятие пройдет в главном вагоне поезда. Отправление запланировано на 13:40 с железнодорожного вокзала города Уфы. Текст диктанта прочитает диктор солист группы «Бүреләр» Ильшат Абдуллин. Участникам будет предложен начальный уровень сложности, что позволит присоединиться к акции всем желающим, независимо от уровня владения башкирским языком. Организаторы приглашают жителей и гостей региона принять участие в диктанте, поддержать башкирский язык и стать частью масштабного культурно-образовательного события.
Кроме того, башкирский диктант планируют написать и бойцы полка «Башкортостан» в зоне СВО. Об этом сообщил боец с позывным «Журналист».
«Родина, родной язык — самые важные и дорогие ценности для каждого бойца. Воины — защита и опора нашей многонациональной страны. Родной язык — это наш щит. Бойцы полка “Башкортостан” с радостью примут участие в башкирском диктанте», — сказал «Журналист».
Напомним, акция пройдет 17 апреля 2026 года в онлайн- и офлайн-форматах. Принять участие сможет любой желающий независимо от возраста, уровня образования и места проживания.
Для участия в офлайн-формате необходимо выбрать площадку на официальном сайте акции в разделе «Площадки» и пройти предварительную регистрацию. В день проведения акции участники пишут диктант на выбранной площадке.
В этом году тексты диктанта посвящены Году единства народов России, Году большой и дружной семьи в Башкирии, а также 200-летию башкирского поэта и просветителя Гали Сокороя.
Диктант проводится по трем уровням: начальный уровень (418 площадок), свободное владение (163 площадки), северо-западный диалект (34 площадки).