Где можно написать Международный диктант по башкирскому языку

Башкирский диктант напишут в поезде, школах и зоне СВО.

Источник: Башинформ

Международная образовательная акция «Диктант по башкирскому языку — 2026» продолжает расширять свою географию. В этом году к акции присоединилось 615 офлайн-площадок, а общее количество мест для участников превышает 31 400. Основная часть площадок расположена в России — 613 площадок, при этом акция выходит и на международный уровень: диктант смогут написать участники в Румынии и Узбекистане.

По количеству площадок среди регионов лидирует Башкирия — 558 площадок. В Уфе диктант традиционно пройдет на крупнейших образовательных и культурных площадках города, среди которых:

  • Государственное Собрание — Курултай РБ.
  • Геномный центр Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня.
  • Уфимский университет науки и технологий.
  • Институт развития образования РБ.
  • Дом молодежи «Йәшлек House».
  • Национальный музей РБ.
  • Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы.
  • Национальная библиотека имени Заки Валиди.
  • Уфимский многопрофильный профессиональный колледж.
  • Уфимский торгово-экономический колледж.
  • Администрация города Уфы.
  • Евразийский музей кочевых цивилизаций.
  • Визит-центр «Тура-Хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций.
  • Мемориальный дом-музей Мажита Гафури.
  • Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия № 1.
  • Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия № 2 «Смарт».
  • Уфимская городская башкирская гимназия № 20 имени Фатимы Мустафиной.

В этом году одной из необычных площадок проведения диктанта станет пригородный поезд «Ласточка», следующий по маршруту Уфа — Раевка. Участники смогут написать диктант прямо в пути, совместив образовательное событие с поездкой. Мероприятие пройдет в главном вагоне поезда. Отправление запланировано на 13:40 с железнодорожного вокзала города Уфы. Текст диктанта прочитает диктор солист группы «Бүреләр» Ильшат Абдуллин. Участникам будет предложен начальный уровень сложности, что позволит присоединиться к акции всем желающим, независимо от уровня владения башкирским языком. Организаторы приглашают жителей и гостей региона принять участие в диктанте, поддержать башкирский язык и стать частью масштабного культурно-образовательного события.

Кроме того, башкирский диктант планируют написать и бойцы полка «Башкортостан» в зоне СВО. Об этом сообщил боец с позывным «Журналист».

«Родина, родной язык — самые важные и дорогие ценности для каждого бойца. Воины — защита и опора нашей многонациональной страны. Родной язык — это наш щит. Бойцы полка “Башкортостан” с радостью примут участие в башкирском диктанте», — сказал «Журналист».

Напомним, акция пройдет 17 апреля 2026 года в онлайн- и офлайн-форматах. Принять участие сможет любой желающий независимо от возраста, уровня образования и места проживания.

Для участия в офлайн-формате необходимо выбрать площадку на официальном сайте акции в разделе «Площадки» и пройти предварительную регистрацию. В день проведения акции участники пишут диктант на выбранной площадке.

В этом году тексты диктанта посвящены Году единства народов России, Году большой и дружной семьи в Башкирии, а также 200-летию башкирского поэта и просветителя Гали Сокороя.

Диктант проводится по трем уровням: начальный уровень (418 площадок), свободное владение (163 площадки), северо-западный диалект (34 площадки).