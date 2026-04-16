Зачем все придумывают себе детские травмы

Но внезапно не получается! Вдруг оказывается, что и конфет трескать сколько, хочется, без последствий нельзя, и гулять некогда — работать надо. И опять от тебя мало что зависит: ни Трамп с тобой не посоветуется в вопросах мировой политики, ни цены в магазинах остановить ты не в силах, погода и та без тебя определяется. Поначалу это, конечно, бесит. Потом приходит принятие. Это следующая стадия взросления. А кто-то не принимает. Больше того вечно ищет виноватых. И находит же. Родители, например, сплоховали.