Зачем все придумывают себе детские травмы

Ну все, приплыли. О пережитом в детстве травматичном опыте говорят уже две трети россиян. И граждане не просто констатируют, что ранние годы их не были счастливыми, — многие уверены, что именно в детстве коренятся причины большинства их проблем во взрослой жизни. Как же промыли мозги нашим людям!
Вот конкретика. Провели, как водится, опрос населения. 68% респондентов признались, что из детства они вышли с психологическими травмами. 18% затруднились определить свое отношение к ранней поре своей жизни. Только 13% назвали собственное детство безоблачным. Дальше интереснее. 48% опрошенных считают, что детский опыт сильно мешает им во взрослой самореализации, 27% уточняют, что травмы не позволяют им продвинуться в карьере, достичь успеха в творчестве и обрести любовь. В общем, жизнь — боль! И какое-то безумие. Настоящее коллективное сумасшествие.
Да, я не буду миндальничать, уж простите. Не буду гладить никого по головке. Потому что это ж ни в какие ворота! Это ж десятки миллионов несчастных. Несчастных по собственному выбору. По собственной безответственности. Да и не будет никому легче от поглаживаний и причитаний. А вот хуже запросто. Очень уж наши люди любят страдать.
Да, разумеется, бывает всякое. Порой случается страшное. В том числе с детьми. Такая жуть, что кровь стынет в жилах. И, конечно, в таких случаях жертвам требуется долгая реабилитация. И даже после работы со специалистами последствия мрачного прошлого будут давать о себе знать. Увы. Но давайте честно. Действительно ужасное случается с меньшинством. И речь сейчас не о нем.
Речь о массовом мироощущении. А оно удручающее. Речь о причинах такого настроя. И у меня есть подозрение, что нас кто-то обманул.
Странно уже то, что детство вообще сакрализировали. Почему-то придумали, что оно должно быть каким-то единственным образом правильным.
А это, понятно, невозможно. Ведь так разобраться, детство вообще не лучшая пора. Ну посудите сами: то конфет не дают, то гулять не пускают. И если без шуток, в детстве от тебя толком ничего не зависит, ты ничего не можешь. Как ни крути, даже если не было на старте никакой жести, взросление — это практически избавление. Вырос и наконец можешь жить как хочешь. Отпустить детские обиды и жить.
Но внезапно не получается! Вдруг оказывается, что и конфет трескать сколько, хочется, без последствий нельзя, и гулять некогда — работать надо. И опять от тебя мало что зависит: ни Трамп с тобой не посоветуется в вопросах мировой политики, ни цены в магазинах остановить ты не в силах, погода и та без тебя определяется. Поначалу это, конечно, бесит. Потом приходит принятие. Это следующая стадия взросления. А кто-то не принимает. Больше того вечно ищет виноватых. И находит же. Родители, например, сплоховали.
И ведь логика легко подстраивается. Если б не родители, то и конфет, может быть, не хотелось бы. Конфеты поедаются исключительно назло маме. Чтобы нарастить от мамы броню. А отсутствие личной жизни — это уж побочный эффект. Работает человек как не в себя, чтобы заслужить одобрение папы. А результата от пахоты нет, не потому что ума нет и все уходит в бессмысленную суету, а потому, конечно же, что нет уверенности в себе: папа вечно критиковал, не поддерживал.
Опрошенные рассказали, что не так было в их детстве. И все в общем стандартно, если не сказать шаблонно. 21% пожаловались на родительскую критику, 20% на нарушение личных границ, 18% страдали от ссор в семье, 17% чувствовали нестабильность обстановки, 16% ощущали нехватку тепла.
Нет, я это даже понимаю. Претензии к семье — это тоже этап на самом деле. Через него определенно нужно пройти, эта часть сепарации. Это своего рода инициация. Определенные вопросы относительно прошлого каждому точно стоит поставить. А поставив — разрешить. Лет до 25 вполне можно управиться. Но в этом-то и проблема. Многие никуда не движутся — просто застревают в своих обидах. И поражает, насколько глубоко.
То, что некоторые сегодня называют проработкой, терапией, — это какое-то мазохистское расковыривание легких царапин до гноящихся ран.
И вот вообще неудивительно, что у погрязших в претензиях к прошлому, сражающихся с его призраками, ничего не получается в настоящем. Им некогда этим настоящим заниматься.
Вот правда, смотришь на иных страдальцев — и хочется провалиться сквозь землю. Три года какой-нибудь бедолага ходит к терапевту, разрывает глубинные пласты психики, мусолит с разных сторон скрытый конфликт с родителями, а жизнь лучше не становится. И проблема почему-то все равно не в терапевте, не в пациенте, а в маме. Удивительно! Человек весь из себя психологически подкованный, но все равно несчастный. Более 40% опрошенных рассказывают, что испытывают сильные эмоциональные и даже телесные реакции на триггеры, связанные с воспоминаниями из детства. 35% отмечают, что из-за нехватки тепла в детстве им трудно доверять людям сейчас.
Ну вот и зачем все? Кому-то ведь самому уже 40 лет, уже свои дети подрастают, а он все своего внутреннего ребенка жалеет. Вот честно, лучше время и деньги, которые тратятся на самокопания, потратить на фитнес и путешествия. Физическая нагрузка, говорят, отвлекает, от грустных дум, разгоняет в кровь и дает силы действовать. Поездки — вообще прекрасно: новые впечатления точно лучше старых душевных язв.
А еще можно вложиться в образование. Вместо попыток обрести уверенность, якобы обрушенную нечуткими мамой с папой, взять и научиться чему-то новому, развить профессиональные навыки — словом, заняться делом. Ведь на самом деле не ментальные практики по повышению самооценки приводит к успеху в работе, а наоборот: реальные достижения повышают эту самую самооценку.
Но это же надо что-то делать. Это же надо перестать обвинять в собственных неудачах других. Это же надо наконец повзрослеть и признать, что детство, какое бы оно ни было, закончилось. Закончилось, понимаете? Мы от него свободны.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.