Команда Маска запросила коммерческие предложения у поставщиков микросхем

Представители Илона Маска отправили запросы поставщиками микросхем с просьбой сформировать коммерческие предложения для покупки оборудования по производству чипов, которые предприниматель планирует выпускать в рамках проекта Terafab. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, в предложении компании должны были указать стоимость оборудования, а также сроки его поставки. Команда Маска отправила запрос в компании Applied Materials, Tokyo Electron и Lam Research. Кроме того, она связались с производителями фотошаблонов, подложек, травильных машин, напылителей, устройств для очистки и тестеров.
В публикации отмечается, что представителям Маска нужно было оперативно получить данные о стоимости оборудования. По словам одного из источников, они обратились к поставщику в пятницу с просьбой предоставить смету в понедельник, потому что Маск хочет действовать «со скоростью света».
Также команда предпринимателя обратилась за консультацией в компанию Samsung Electronics, которая является партнером Tesla. Однако компания отказалась и взамен предложила расширить производственные мощности для микросхем на своем заводе в штате Техас.
Маск объявил о запуске проекта Terafab по производству микросхем 22 марта. В рамках проекта Tesla совместно с SpaceX и xAI построят крупнейший в мире завод.
Ориентировочная стоимость проекта — $25 млрд, цель — выпуск от 100 млрд до 200 млрд микросхем для ИИ и памяти в год. Если проект Terafab окажется успешным, Tesla, SpaceX и xAI больше не придется конкурировать с Microsoft, Google и Amazon за производственные мощности TSMC — крупнейшего в мире производителя чипов, отмечал Forbes.
