Команда Маска запросила коммерческие предложения у поставщиков микросхем

Представители Илона Маска отправили запросы поставщиками микросхем с просьбой сформировать коммерческие предложения для покупки оборудования по производству чипов, которые предприниматель планирует выпускать в рамках проекта Terafab.

Источник: РБК

Представители Илона Маска отправили запросы поставщиками микросхем с просьбой сформировать коммерческие предложения для покупки оборудования по производству чипов, которые предприниматель планирует выпускать в рамках проекта Terafab. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в предложении компании должны были указать стоимость оборудования, а также сроки его поставки. Команда Маска отправила запрос в компании Applied Materials, Tokyo Electron и Lam Research. Кроме того, она связались с производителями фотошаблонов, подложек, травильных машин, напылителей, устройств для очистки и тестеров.

В публикации отмечается, что представителям Маска нужно было оперативно получить данные о стоимости оборудования. По словам одного из источников, они обратились к поставщику в пятницу с просьбой предоставить смету в понедельник, потому что Маск хочет действовать «со скоростью света».

Также команда предпринимателя обратилась за консультацией в компанию Samsung Electronics, которая является партнером Tesla. Однако компания отказалась и взамен предложила расширить производственные мощности для микросхем на своем заводе в штате Техас.

Маск объявил о запуске проекта Terafab по производству микросхем 22 марта. В рамках проекта Tesla совместно с SpaceX и xAI построят крупнейший в мире завод.

Ориентировочная стоимость проекта — $25 млрд, цель — выпуск от 100 млрд до 200 млрд микросхем для ИИ и памяти в год. Если проект Terafab окажется успешным, Tesla, SpaceX и xAI больше не придется конкурировать с Microsoft, Google и Amazon за производственные мощности TSMC — крупнейшего в мире производителя чипов, отмечал Forbes.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше