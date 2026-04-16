ЦБ не будет ограничивать открытие криптокошельков за границей

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил об отсутствии планов ограничивать россиян, желающих открыть криптовалютные кошельки за рубежом. Он также отметил важность развития российской криптовалютной инфраструктуры.

Источник: РБК

Банк России не планирует ограничивать желающих открыть криптовалютные кошельки за пределами России, заявил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Нам нужно обеспечить такие правила, которые, с одной стороны, развивают российскую инфраструктуру и российских посредников при совершении операций с криптовалютами. С другой стороны, никоим образом не ограничить тех лиц, которые хотят по разным причинам открывать криптокошельки в иностранных юрисдикциях», — сказал он в кулуарах Биржевого форума Московской биржи (цитата по ТАСС).

1 апреля в Госдуму внесли законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Он определит рамки регулирования крипторынка в России. В документе перечисляются будущие участники: биржи, брокеры, управляющие компании, обменники и депозитарии. В последних предлагается хранить цифровые валюты граждан.

Участники рынка говорят о необходимости рассмотреть возможность использования некастодиальных кошельков. Ассоциация банков России выступила за смягчение отдельных требований законопроекта о легализации криптовалюты.

Банк России выступил против того, чтобы граждане использовали некастодиальные криптокошельки. Это легкий, но не ответственный подход, считают в ЦБ.

