Заводы и исследования: Нижегородцам рассказали о вкладе области в космонавтику

На нижегородской земле работают предприятия космической отрасли, научные институты ведут исследования, помогающие изучать Вселенную, а также родились и жили космонавты. В честь нижегородцев даже названы девять космических тел, среди которых есть астероиды с именами Горького, Чкалова и Гайдара и планета, посвященная астрофизику Самуилу Каплану. Он трудился старшим научным сотрудником теоретического отдела Горьковского научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) (ведущего научного учреждения страны того времени) по приглашению директора института Марии Греховой и был профессором кафедры прикладной математики факультета ВМК ННГУ.