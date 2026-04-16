Заводы и исследования: Нижегородцам рассказали о вкладе области в космонавтику

В преддверии Дня космонавтики в Нижнем Новгороде в планетарии имени Г. М. Гречко прошла лекция о вкладе области в развитие отечественной космонавтики. Об этом сообщает контент-партнер «РГ» Pravda-nn.ru.
На нижегородской земле работают предприятия космической отрасли, научные институты ведут исследования, помогающие изучать Вселенную, а также родились и жили космонавты. В честь нижегородцев даже названы девять космических тел, среди которых есть астероиды с именами Горького, Чкалова и Гайдара и планета, посвященная астрофизику Самуилу Каплану. Он трудился старшим научным сотрудником теоретического отдела Горьковского научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) (ведущего научного учреждения страны того времени) по приглашению директора института Марии Греховой и был профессором кафедры прикладной математики факультета ВМК ННГУ.
Космос также «вписан» в городскую среду Нижнего Новгорода — проспект Гагарина, улицы Терешковой, Космонавта Комарова и Звездинка. По городу также разбросаны памятники Юрию Гагарину, Владимиру Комарову и Георгию Гречко. Например, бюст Гагарина установлен во дворе школы № 66 имени первого космонавта. Его появление в 1975 году стало результатом совместных усилий: ученики собирали макулатуру и металлолом, а авиастроительный завод, который шефствовал над школой, помог соорудить постамент.
Помимо этого при школе действует музей космонавтики. В нем есть летный костюм и шлем от летно-испытательного комплекса завода «Сокол», одежда, которую космонавты надевают под скафандр, космическая еда (подарок выпускника школы, сотрудника Центра подготовки космонавтов Надира Жемалетдинова), капсулы с землей с космодрома Байконур и с места гибели Юрия Гагарина, а также флаг, побывавший на МКС.
С областью связаны и реальные космические миссии. Например, на Бору родился космонавт Вячеслав Зудов — командир корабля «Союз-23». В 1976 году из-за технических проблем его экипаж не смог пристыковаться к станции, а возвращение сопровождалось аварийным приводнением — единственной нештатной посадкой на воду в истории отечественной космонавтики. За мужество Зудов был награжден медалью Героя СССР и орденом Ленина.
Еще один космонавт, бортинженер космического корабля «Союз-14» и орбитальной станции «Салют-3» Юрий Артюхин, провел детство в Вознесенском районе Нижегородской области, как стало известно из лекции. Он и Павел Попович отправились в космос в 1974 году — их миссия длилась 15 дней и включала в себя задачи разведывательного характера.
Промышленность региона тоже вносит вклад в освоение космоса. Авиационный завод «Сокол» участвовал в создании элементов орбитального корабля «Буран» и разрабатывал антенны для систем дальней космической связи. Нижегородский машиностроительный завод создавал оборудование для космической радиолокации, а НПП «Салют» — системы связи и управления космическими аппаратами. Предприятие «Микромонтаж» разработало телевизионную систему, впервые передавшую изображение обратной стороны Луны, а конструкторское бюро «ИКАР» обеспечивало электроникой множество космической техники — от первых спутников до МКС и орбитальной станции «Мир».
Научные исследования продолжаются и сегодня. Институт прикладной физики РАН проводит работы в области астрофизики, плазмы и радиоастрономии, реализуя сотни космических проектов. ННГУ имени Лобачевского сотрудничает с «Роскосмосом» и развивает образовательные программы в сфере космических технологий. Они уже запустили собственный спутник «Лобачевский» для наблюдения за лесами и сельскохозяйственными культурами.
Важной частью истории региона являются ветераны космодромов: в области живут специалисты, работавшие на Байконуре и других стартовых площадках. Они живые свидетели начала космической эры. Они делятся воспоминаниями и участвуют во встречах, которые ежегодно проходят на базе Нижегородского планетария.