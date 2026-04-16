Перед смертью художник Кротов страдал от болезней

Скончавшийся Виктор Кротов, художник и создатель московской школы сюрреализма, в последние годы страдал от болезни, сообщили «РИА Новости» в его семье.

Источник: РБК

Скончавшийся Виктор Кротов, художник и создатель московской школы сюрреализма, в последние годы страдал от болезни, сообщили «РИА Новости» в его семье.

Как рассказал член семьи Кротова, художник в последние годы «чувствовал себя скверно». Из-за особенностей профессии он также страдал от искривления позвоночника и болей в ногах.

«Сильная одышка, мучился. Ничего нельзя было сказать — ни радостную, ни печальную новость. Любая, даже мало тревожная информация откликалась тяжелым состоянием», — сообщил агентству близкий Кротова.

15 апреля о смерти Кротова сообщил его сын Андрей. Тело Кротова нашли в его квартире, также была найдена предсмертная записка, в которой художник просил никого не винить в своей смерти.

