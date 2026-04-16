МИД России вызвал посла Мексики из-за удержания россиянки

Посол Мексики в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему была заявлена официальная обеспокоенность в связи с незаконным удержанием несовершеннолетней российской гражданки в этом латиноамериканском государстве, говорится в сообщенииведомства.
Представитель МИД Мария Захарова уточнила, что Москва также требует от мексиканских властей обеспечить консульский доступ к задержанной несовершеннолетней россиянке.
Материал дополняется.
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.