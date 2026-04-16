По темпам догазификации Воронежская область является одной из лучших в России

С рабочим визитом Воронежскую область 15 апреля посетили глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Целью было обсуждение газификации региона. В мероприятиях с их участием участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов и вице-премьер Константин Кузнецов, а также представители местных газовых компаний.
В этот день в регионе к газу было подключено 12 объектов, в том числе храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Воронеже и домовладения льготных категорий граждан, в первую очередь — ветеранов и участников специальной военной операции. Сергей Густов подчеркнул, что эта работа идет по поручению президента России Владимира Путина, и она будет продолжена.
Александр Сидякин добавил, что газовики и партийцы также реализуют совместную программу по газификации частных домохозяйств и социальных объектов. В частности, благодаря совместным усилиям была создана необходимая нормативная база. За пять лет в России по этой программе газ пошел в 1,2 миллиона частных домов. Сейчас, добавил депутат, больше внимания планируется уделять соцобъектам.
По программе догазификации в Воронежской области всего сетевое топливо получили 20 тысяч домовладений. Воронежцы подали около 25 тысяч заявок, и почти все они переведены в договоры. Из них более 22,5 тысячи уже исполнены: газопроводы проведены до границ земельных участков заявителей.
По итогам программы развития газоснабжения и газификации на 2021−2025 годы к газу были подключены населенные пункты в Аннинском, Богучарском, Калачеевском, Нижнедевицком, Новоусманском и Семилукском районах. Уже стартовала новая программа на 2026−2030 годы. Сергей Густов рассказал, что в ее рамках особое внимание будет уделено повышению надежности газоснабжения существующих потребителей и подключение новых.
Он отметил, что область входит в пятерку регионов-лидеров по догазификации, и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены во взаимодействии воронежскими органами власти.
Дмитрий Маслов подчеркнул важность газификации для воронежцев. По его словам, программа помогает максимально закрыть потребности муниципалитетов. Кроме того, отметил вице-губернатор, развитие газовой инфраструктуры влияет на экономику региона.